Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Pressebericht der Polizeiinspektion Lahnstein für das Wochenende 08.-10.09.2023

Lahnstein (ots)

Lahnstein

Verkehrsunfall mit Personenschaden (2 leichtverletzte Personen)

Am 09.09.2023, gegen 14:20 Uhr, kam es auf der B260, Lahnstein in Fahrtrichtung Bad Ems, kurz vor der Friedrichssegener Brücke zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten PKW. Bei dem s.g. Auffahrunfall wurden zwei der Fahrzeuginsassen leichtverletzt und diese wurden vorsorglich in örtliche Krankenhäuser verbracht. Für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme musste die B260 teilweise ganz bzw. einseitig gesperrt werden, so dass es zu Verkehrsbeeinträchtigungen / leichtem Rückstau kam.

Balkonbrand

Ebenfalls am 09.09.2023, gegen 17:15 Uhr, kam es in der Johannesstraße zu einem Brand auf dem Balkon eines Mehrfamilienhauses. Auf dem tangierten Balkon wurden u.a. mehrere Plastikkisten gelagert, die in Brand gerieten. Ein Übergreifen des Brandes auf die Wohnung oder andere Teile des Hauses konnte durch ein zeitnahes Ablöschen verhindert werden. Letztlich entstand nur geringer Sachschaden und kein Personenschaden. Die FFW Lahnstein war mit starken Kräften vor Ort. Ursächlich für den Brand war vermutlich eine unsachgemäß entsorgte bzw. noch brennende Zigarette.

Kirmes in Oberlahnstein

Die noch andauernde Kirmes in Oberlahnstein verlief im Berichtszeitraum aus polizeilicher Sicht absolut störungsfrei. Bei bestem Wetter verhielten sich die zahlreichen Besucher der Kirmes vorbildlich und es kam bis dato zu keinen nennenswerten polizeilichen Einsätzen vor Ort. Kräfte des Ordnungsamtes Lahnstein sowie der Polizeiinspektion Lahnstein gewährleisten weiterhin, bis zum Ende der Kirmes, eine Präsenz vor Ort.

Braubach

Verkehrsunfallflucht

Am 09.09.2023, gegen 22:30 Uhr, wurde ein in der Braubacher Oberalleestraße am Fahrbahnrand geparkter PKW von einem anderen Fahrzeug, vermutlich im Vorbeifahren, beschädigt. Am geparkten PKW wurde beim Zusammenstoß der linke Außenspiegel beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich nach dem Verkehrsunfall unerlaubt vom Unfallort in Richtung Wilhelmstraße. Der Verursacher dürfte vermutlich ein Schaden am rechten Außenspiegel haben, zumindest wurden entsprechende Teile davon vor Ort aufgefunden und sichergestellt.

Hinweise zur Verkehrsunfallflucht bitte an die Polizeiinspektion Lahnstein unter 02621-9130

Koblenz

Kennzeichendiebstahl

Im Zeitraum 08./09.09.2023 wurde das vordere Kennzeichenschild eines in der Alten Heerstraße unter der dortigen Brücke geparkten grauen VW Golf von bis dato unbekanntem Täter entwendet.

Hinweise zur Tat bitte an die Polizeiinspektion Lahnstein unter 02621-9130

Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr und Sachbeschädigung

Am 08.09.2023, zwischen 23:00 und 00:00 Uhr, wurde in der Wendelinusstraße ein Gullideckel von bis dato unbekannten Tätern vom Fahrbahnrand ausgehoben. Mit dem ausgehobenen Gullideckel wurde infolge an einem geparkten die Seitenscheibe eingeschlagen bzw. die Scheibe wurde eingeworfen. Weiterer Sachschaden entstand an einem PKW, der aufgrund des ausgehobenen Gullideckels über den dann offenstehenden Kanalschacht gefahren war.

Hinweise zur Tat / zu beiden Taten bitte an die Polizeiinspektion Lahnstein unter 02621-9130

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell