Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Pressebericht Polizei Bendorf, Wochenende, Fr., 08.09.2023, 12:00 Uhr - So., 10.09.2023, 09:30 Uhr

Bendorf (ots)

Verkehrsunfall mit Sachschaden - ohne gültige Fahrerlaubnis Vallendar: Am frühen Freitagnachmittag, kam es zu einem Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich Westerwaldstraße/Löhrstraße. Eine 49-jährige Pkw-Fahrerin missachtete nach den bisherigen Ermittlungen die Vorfahrt einer auf der Westerwaldstraße fahrenden 63-jährigen Pkw-Fahrerin. Beide Pkw stießen im Kreuzungsbereich zusammen, hierdurch entstand ein Sachschaden im unteren 5-stelligen Bereich. Durch den Zusammenstoß war der Pkw der 49-Jährigen nicht mehr fahrbereit. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde durch die Polizei festgestellt, dass die 49-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet. Pkw unter BtM-Einfluss und mit überhöhter Geschwindigkeit geführt Bendorf: Am Freitagabend, gegen 23:30 Uhr, fiel einer Streifenwagenbesatzung im Lohweg, ein Pkw auf, der mit lauter Musik und überhöhter Geschwindigkeit die Straße befuhr. Der Pkw fuhr letztlich mit überhöhter Geschwindigkeit und rasant in Richtung Neuwied-Engers weiter. Durch die gezeigte Fahrweise musste auch ein entgegenkommender Pkw abbremsen. Der Pkw konnte letztlich einer Verkehrskontrolle unterzogen werden, nachdem auch zunächst Anhaltesignale missachtet wurden. Bei dem 18-jährigen Fahrer konnten Hinweise auf einen Betäubungsmitteleinfluss gewonnen werden. Ein durchgeführter Schnelltest bestätigte dies. Dem jungen Mann wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen, der Führerschein sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet. Nach Unfall geflüchtet - Fahrer unter Alkoholeinfluss Bendorf: Ein Pkw BMW befuhr gegen 00:50 Uhr, die Adolph-Kolpingstraße. In einem dortigen Kurvenbereich kollidierte der Pkw mit einem anderen, entgegenkommenden, Pkw einer 29-Jährigen. Der verursachende Pkw hielt zunächst kurz an, fuhr dann jedoch in Richtung B 413 weiter. Der flüchtige Pkw konnte letztlich durch die Polizei Straßenhaus einer Kontrolle unterzogen werden. Da der 53-jährige Fahrer alkoholisiert war, wurde ihm eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Der verursachte Sachschaden wird auf mehrere Hundert Euro beziffert.

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell