Bundespolizeidirektion Berlin

BPOLD-B: Mann beißt Bundespolizisten in die Hand

Berlin - Mitte (ots)

Bei der vorläufigen Festnahme nach einer Straftat biss ein Mann einem Polizeibeamten in die Hand.

Am Samstag gegen 15:15 Uhr fahndeten die Einsatzkräfte nach zwei Männern, die zuvor auf dem Washingtonplatz einen Passanten mit einer Waffe bedroht haben sollen. In einer Lokalität im Hauptbahnhof stellte die Streife einen der Männer und nahm ihn vorläufig fest. Dabei widersetzte sich der 33-jährige Ukrainer den Maßnahmen und biss einem der Beamten in die Hand. Der Beamte klagte über Schmerzen, wurde aber aufgrund der Handschuhe nicht sichtbar verletzt.

Den Angreifer brachten die Einsatzkräfte zu Boden und nahmen ihn vorläufig fest. Dabei erlitt der alkoholisierte Mann Nasenbluten. Rettungskräfte brachten den Mann in ein Krankenhaus. Auf richterliche Anordnung ist eine Blutentnahme durch Fachpersonal durchgeführt worden.

Die Bundespolizei leitete Ermittlungen wegen des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte ein. Die Ermittlungen wegen der vorangehenden Bedrohungen werden durch die Berliner Polizei geführt. Nach Abschluss der Maßnahmen kam der bereits mehrfach wegen Gewaltdelikten polizeibekannte Wohnungslose auf freien Fuß.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Berlin, übermittelt durch news aktuell