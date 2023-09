Bundespolizeidirektion Berlin

BPOLD-B: Schleusung nach Bürgerhinweis aufgedeckt

Frankfurt (Oder) (ots)

Die Bundespolizei deckte am Freitagabend die unerlaubte Einreise von 13 Personen am Bahnhof Fangschleuse auf. Der mutmaßliche Schleuser ist flüchtig.

Gegen 17:15 Uhr informierte ein Zeuge die Polizei des Landes Brandenburg über mehrere Personen, die von einem LKW mit bulgarischen Kennzeichen am Bahnhof Fangschleuse abgesetzt worden sein sollen. Alarmierte Einsatzkräfte der Bundespolizei kontrollierten kurz darauf eine größere Personengruppe, die sich am Bahnhof aufhielt.

Hierbei handelte es sich um zwölf indische und einen srilankischen Staatsangehörigen im Alter zwischen 17 und 40 Jahren, die über keine erforderlichen Dokumente für eine legale Einreise nach Deutschland verfügten.

Die Bundespolizei nahm die mutmaßlich Geschleusten in Gewahrsam und leitete Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der unerlaubten Einreise und des unerlaubten Aufenthalts ein.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen und der Äußerung von Schutzersuchen übergaben Einsatzkräfte die Männer an die zentrale Erstaufnahmeeinrichtung in Eisenhüttenstadt. Den alleinreisenden Minderjährigen übergaben sie in die Obhut des Jugendamtes.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Berlin, übermittelt durch news aktuell