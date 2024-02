FW-M: Von Baukran gestürzt (Innenstadt)

Feuerwehr München

Freitag, 2. Februar 2024, 18.47 Uhr

Neuhauserstraße

Bei dem Sturz von einem Baukran hat sich am Freitagabend ein etwa 40-Jähriger schwer verletzt.

Zahlreiche Passantinnen und Passanten waren kurz vor 19 Uhr in der Münchner Fußgängerzone unterwegs. Dabei konnten sie einen Mann, der sich wohl Zugang zu einer Baustelle verschafft hat, beobachten, wie er auf einen dort aufgestellten Baukran kletterte. Unvermittelt stürzte er dann aus etwa zehn Metern ab. Sofort wählten mehrere Personen den Notruf.

Eine vor Ort anwesende Ärztin verschaffte sich Zugang zur Baustelle und leitete die ersten Maßnahmen ein. Ein Notarztteam, ein Rettungswagen und ein Hilfeleistungslöschfahrzeug trafen kurze Zeit später am Unfallort ein und leiteten weitere Maßnahmen ein.

Da der Abgestürzte auf dem Gewicht des Krans in etwa 4 Meter Höhe lag, forderte der Gruppenführer eine Drehleiter an. Nach der Stabilisierung durch das Notarztteam wurde der Verletzte mit einer Schleifkorbtrage und der Drehleiter herabgehoben und anschließend in den Schockraum einer Münchner Klinik transportiert.

Wie es zu dem Unfall kam, ermittelt die Polizei.

Eingesetzte Kräfte: Berufsfeuerwehr

