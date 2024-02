FW-M: Betriebsunfall im sechsten Obergeschoss (Schwabing)

München (ots) - Dienstag, 30. Januar 2024, 14.25 Uhr Allescherstraße Bei dem Brand ihres Christbaums in der Wohnung hat sich eine 84-jährige Frau lebensbedrohliche Verbrennungen zugezogen. Am Dienstag wurde die Feuerwehr zu einem Brand in der Allescherstraße gerufen. Nachbarn hatten einen Rauchwarnmelder in der Wohnung der 84-jährigen Frau gehört und sofort Alarm geschlagen. Weitere Anrufe gingen ein, als Flammen ...

mehr