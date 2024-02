FW-M: Auto fällt Ampelmast (Maxvorstadt)

München (ots) - Mittwoch, 31. Januar 2024, 5.29 Uhr Kantstraße Am frühen Morgen erlitt ein 31-Jähriger einen Herzstillstand. Seine Lebensgefährtin rettete ihm, angeleitet durch einen Disponenten am Telefon das Leben. Kurz vor halb sechs Uhr morgens ging in der Leitstelle München ein Notruf ein. Die Dame schilderte hoch emotional, dass ihr Lebensgefährte nicht mehr erweckbar sei und keine Lebenszeichen mehr habe. ...

mehr