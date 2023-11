Hauptzollamt Lörrach

HZA-LÖ: 5.000 Euro Strafe für im Landkreis Emmendingen tätigen Unternehmer

Freiburg.Offenburg (ots)

Zoll stellt illegale Arbeitnehmer fest

Nach einer verdachtslosen Prüfung eines größeren Bauvorhabens im Landkreis Emmendingen stellten Zollbeamte der Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Hauptzollamts Lörrach einen für ein Tiefbauunternehmen tätigen bolivianischen und einen marokkanischen Arbeiter fest. Beide konnten keinen Aufenthaltstitel für Deutschland nachweisen und waren demnach auch nicht zur Arbeitsaufnahme berechtigt. Gegen den 58-jährigen Inhaber des Tiefbauunternehmens, welcher sich in den Bestimmungen auskannte, verhängte das Amtsgericht Kenzingen deshalb wegen Beihilfe zum unerlaubten Aufenthalt in zwei Fällen eine Geldstrafe in Höhe von 5.000 Euro. Das Urteil ist rechtskräftig. Die getrennten Verfahren gegen die beiden Arbeiter wurden wegen Geringfügigkeit eingestellt.

