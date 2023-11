Hauptzollamt Lörrach

HZA-LÖ: Zollkapelle Freiburg lädt zum Jahreskonzert ein

Lörrach/ Weil am Rhein (ots)

Zum traditionellen Jahreskonzert lädt die Zollkapelle Freiburg - ein Organ des Hauptzollamts Lörrach - am 25. November 2023 um 20:00 Uhr wieder alle Bürgerinnen und Bürger in die Altrheinhalle in Weil am Rhein-Märkt ein. Der Eintritt ist frei.

Aus dem großen konzertanten Repertoire der Kapelle hat der neue Dirigent Uwe Jordan ein anspruchsvolles und abwechslungsreiches Programm mit acht Stücken - eine musikalische Reise durch Europa - zusammengestellt. Auch warten schöne Preise in einer Tombola auf glückliche Gewinner. Für die bewährte Bewirtung sorgt die Sportvereinigung Märkt-Eimeldingen. Einlass in die Halle ist ab 19:00 Uhr.

