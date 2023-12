POL Schwaben Nord: Unfallflucht

Augsburg (ots) - Pfersee - Am gestrigen Donnerstag (14.12.2023) war ein 58-Jähriger alkoholisiert mit seinem Roller in der Augsburger Straße unterwegs. Gegen 13.30 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife den Mann. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp 1,2 Promille. Außerdem stellte sich heraus, dass der Mann für die Fahrt mit seinem Roller nicht die nötige Fahrerlaubnis besaß. Die Beamten unterbanden also die ...

