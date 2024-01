Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Einbrüche im Kreisgebiet

Meerbusch / Neuss / Dormagen (ots)

Am Freitag (26.01.), kam es zwischen circa 10:00 Uhr und 12:00 Uhr zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus an der Düsseldorfer Straße in Meerbusch. Die Unbekannten hebelten eine Terrassentür auf und durchwühlten mehrere Räume.

An der Straße "Kirchplatz" in Meerbusch kam es am Sonntag (28.01.), zwischen circa 13:00 Uhr und 19:30 Uhr, zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Die mutmaßlichen Einbrecher hebelten ein Gartentor und ein Fenster auf. Es wurden diverse Räumlichkeiten durchwühlt. Es ist noch unklar, ob etwas entwendet wurde.

Am Westfalenweg in Meerbusch entwendeten Unbekannte aus einem Reihenhaus mehrere Münzen. Zwischen Samstag (27.01.) circa 17:30 Uhr, und Sonntag (28.01.), circa 17:00 Uhr, durchwühlten die mutmaßlichen Einbrecher mehrere Räumlichkeiten und gelangten nach ersten Ermittlungen durch das Aufhebeln der Wohnungstür in das Haus.

An der Straße "Am Weberholz" in Neuss wurde am Sonntag (28.01.), zwischen 14:00 Uhr bis 23:30 Uhr, eine Terrassentür aufgehebelt und diverse Räume durchsucht. Ob etwas entwendet wurde, ist Gegenstand der Ermittlungen. Ebenso kam es in Neuss an der Lützowstraße zu einem Einbruch in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses. Am Freitag (26.01.), zwischen circa 13 Uhr und 15:30 Uhr, entwendeten Unbekannte Schmuck.

An der Buchenstraße in Neuss kam es zu Einbrüchen in zwei Wohnungen eines Mehrfamilienhauses. Eine Zeugin bemerkte eine eingeschlagene Terrassentür einer Wohnung und eine offenstehende Tür an einer anderen Wohnung. Nach ersten Ermittlungen wurden beide Wohnungen in der Zeit von Dienstag (23.01.), circa 16:00 Uhr, und Freitag (26.01.), circa 18:35 Uhr, durchwühlt. Die mutmaßlichen Einbrecher entwendeten aus einer Wohnung Schmuck.

An der Straße "Am Rath" in Dormagen hielt sich ein Mann am Freitag (26.01.), um circa 19:15 Uhr, in seinem Wohnzimmer auf, als er ein lautes Geräusch aus seinem Badezimmer vernahm und dieses aufsuchte. Als er das Licht anmachte, konnte er feststellen, wie eine Person sich vom Fenster wegbewegte und rief die Polizei, welche ein beschädigtes Fenster feststellen konnten.

Das Kriminalkommissariat 14 hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02131 3000 entgegen.

Die Polizei im Rhein-Kreis Neuss berät sowohl Eigentümer als auch Mieter kostenlos zum Thema Einbruchschutz. Interessenten werden ebenfalls gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131-3000 zu melden.

