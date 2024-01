POL-NE: Radfahrer erliegt seinen schweren Verletzungen

Grevenbroich (ots) - Am Samstag (27.01.), gegen 17:20 Uhr, kam es im Kreuzungsbereich "Am Hammerwerk / Elsbachtunnel" zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 66- jähriger Grevenbroicher leicht verletzt wurde. Dieser war mit seinem Pkw über die Straße "Am Hammerwerk" in Fahrtrichtung der oben genannten Kreuzung gefahren und hatte beabsichtigt, seine Fahrt darüber hinaus geradeaus fortzusetzen. In der Kreuzung kam es dann ...

