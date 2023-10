POL-PPRP: Verkehrsunfallflucht

Ludwigshafen (ots) - Zu einem Auffahrunfall, bei dem ein 50-jähriger Autofahrer leicht verletzt wurde, kam es am Mittwoch (11.10.2023) gegen 12:30 Uhr in der Brunckstraße. Der Autofahrer hatte an der Kreuzung zur Carl-Bosch-Straße an einer roten Ampel gehalten, woraufhin ein 58-jähriger LKW-Fahrer gegen sein Fahrzeug fuhr. Der Autofahrer klagte nach dem Unfall über Schmerzen und wurde vor Ort durch den Rettungsdienst ...

