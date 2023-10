Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Durch die Stadt mit 100 km/h

Ludwigshafen (ots)

In der Nacht auf Donnerstag (12.10.2023, gegen 00:20 Uhr) fiel Polizeikräften ein 29-Jähriger Autofahrer auf, der die Brunckstraße mit deutlicher Geschwindigkeitsübertretung befuhr. Die Beamten fuhren dem Mann in Fahrtrichtung Worms hinterher und konnten dabei Spitzengeschwindigkeiten von innerorts 100 km/h und außerorts 166km/h (bei erlaubten 100km/H) feststellen. Schließlich gelang es den Polizeikräften den Mann einer Verkehrskontrolle zu unterziehen. Hierbei mussten gravierende Fahrzeugmängel festgestellt werden. Ihm wurde die Erlöschung der Betriebserlaubnis erklärt. Außerdem wird er mit Ordnungswidrigkeitsanzeigen rechnen müssen. Die zuständige Führerscheinstelle wird ebenfalls über den Sachverhalt informiert und prüft in eigener Zuständigkeit die Geeignetheit des Fahrers für die weitere Teilnahme am Straßenverkehr.

