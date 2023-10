Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Leicht verletzter Autofahrer

Ludwigshafen (ots)

Zu einem Auffahrunfall, bei dem ein 50-jähriger Autofahrer leicht verletzt wurde, kam es am Mittwoch (11.10.2023) gegen 12:30 Uhr in der Brunckstraße. Der Autofahrer hatte an der Kreuzung zur Carl-Bosch-Straße an einer roten Ampel gehalten, woraufhin ein 58-jähriger LKW-Fahrer gegen sein Fahrzeug fuhr. Der Autofahrer klagte nach dem Unfall über Schmerzen und wurde vor Ort durch den Rettungsdienst erstversorgt. Der Sachschaden dürfte sich auf etwa 1.000 Euro belaufen.

