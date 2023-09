Polizeiinspektion Schwerin

POL-SN: Am vergangenen Wochenende: zwei Zweiradfahrer bei Verkehrsunfällen in Schwerin verletzt

Schwerin (ots)

In Schwerin wurden am vergangenen Wochenende gleich zwei Zweiradfahrer bei Verkehrsunfällen verletzt:

Zunächst stürzte ein Motorradfahrer am 16.9. bei einem Verkehrsunfall im Stadtteil Göhrener Tannen und verletzte sich schwer: Der 21-jährige Deutsche aus Schleswig-Holstein stürzte gegen 16.20 Uhr in der Carl-Tackert-Straße vermutlich aus Unachtsamkeit und erlitt schwere Verletzungen. Der Mann wurde ins Klinikum gebracht; Lebensgefahr besteht nicht.

Die Sachschadenshöhe liegt bei etwa 3.000 Euro.

Ein weiterer Unfall unter Beteiligung eines Zweiradfahrers ereignete sich am Samstag im Stadtteil Großer Dreesch: Gegen 16.20 Uhr stießen in der Friedrich-Ebert-Straße ein 37-jähriger Radfahrer (deutsch) und ein 58-jähriger Pkw-Fahrer (deutsch) zusammen. Der Radfahrer verletzte sich in der Folge leicht und wurde vorsorglich ins Klinikum gebracht.

Die Sachschadenshöhe liegt bei etwa 1.000 Euro.

Ersten Erkenntnissen nach hat der Pkw-Fahrer die Vorfahrt des Radfahrers missachtet; dieser hingegen war laut erster Einschätzung zu schnell und auf der falschen Straßenseite unterwegs. Das Kriminalkommissariat hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Die Unfallursache "Vorfahrt" sowie falsche Straßenseitenbenutzung ist eine typische Ursache bei Unfällen mit verletzten Radfahrern im Stadtgebiet. Die Schweriner Polizei beteiligt sich daher noch den ganzen Monat an Kontrollen zur landesweiten Kampagne "Fahren.Ankommen.LEBEN", die im September die Themen Vorfahrt/Vorrang und Zweiradfahrer in den Blick nimmt.

