LPI-SLF: Verkehrsunfall mit schwer verletzter Person

Saalfeld (ots) - Am gestrigen Tag, gegen 12.20 Uhr, befuhr der 78-jährigere Radfahrer in Saalfeld die Grabaer Straße. In einer Kurve kam er zu Fall und zog sich Verletzungen zu. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde bei dem Mann Alkoholgeruch wahrgenommen. Der Vortest ergab einen Alkoholwert von 2 Promille. Neben der Behandlung seiner Verletzungen in einem Krankenhaus, wurde bei dem Mann auch eine Blutentnahme ...

mehr