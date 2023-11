POL-PDWIL: Fahren ohne Versicherungsschutz

Gerolstein (ots) - Am 14.11.2023 gegen 12:05 Uhr befuhr ein 52-jähriger Mann aus dem Bereich der VG Gerolstein mit seinem Personenkraftwagen die Lindenstraße in Gerolstein in Fahrtrichtung Hillesheim. Hier wurde er von einem dahinterfahrenden Lastkraftwagenfahrer zunächst massiv durch dichtes Auffahren und Hupen genötigt. Im weiteren Verlauf wurde der Geschädigte durch den LKW links an einer Verkehrsinsel vorbei überholt. Im Anschluss wurde der Geschädigte durch den ...

