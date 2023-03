Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Girls Day 2023 - Die Polizei Schifferstadt macht mit!

Schifferstadt (ots)

Am 27.04.2023 ist es wieder soweit: es ist Girls Day. An diesem Tag laden Unternehmen und Organisationen in ganz Deutschland Schülerinnen ein, um verschiedene Berufe zu erkunden.

Auch die Polizeiinspektion Schifferstadt beteiligt sich am Girls Day und öffnet ihre Türen, um junge Mädchen und Frauen für den Beruf als Polizistin zu begeistern.

Interesse geweckt? - Komm' vorbei und erhalte einen Einblick in den spannenden und vielfältigen Polizeiberuf!

Euch erwarten interessante Einblicke wie z. B. die Spurensuche, die Zellen, die Einsatzfahrzeuge, die Wache und einiges mehr.

Die Zahl der Teilnehmerinnen ist begrenzt, sichert euch deshalb am besten jetzt schon euren Platz unter pischifferstadt.einstellungen@polizei.rlp.de !

Informationen zum Polizeiberuf, zu den Karrieremöglichkeiten bei der Polizei und zu dem Bewerbungsverfahren erhaltet ihr hier: https://www.polizei.rlp.de/de/karriere/

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell