Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Nötigung im Verkehr

Gerolstein (ots)

Am 14.11.2023 gegen 12:05 Uhr befuhr ein 52-jähriger Mann aus dem Bereich der VG Gerolstein mit seinem Personenkraftwagen die Lindenstraße in Gerolstein in Fahrtrichtung Hillesheim.

Hier wurde er von einem dahinterfahrenden Lastkraftwagenfahrer zunächst massiv durch dichtes Auffahren und Hupen genötigt.

Im weiteren Verlauf wurde der Geschädigte durch den LKW links an einer Verkehrsinsel vorbei überholt. Im Anschluss wurde der Geschädigte durch den LKW-Fahrer ausgebremst und sodann verbal massiv in absolut ehrverletzender Art und Weise beleidigt.

Jegliche Zeugen des Vorfalls, insbesondere der Gegenverkehr, welcher aufgrund des Überholmanövers anhalten musste, dürfen gebeten werden, sich bei der Polizeiwache Gerolstein unter 06591 95260 zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell