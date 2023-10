Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Fahrzeugführer fährt mit Pkw in Wardenburger Blumencenter (mit Bild)

Bild-Infos

Download

Delmenhorst (ots)

Am 30.10.2023 gegen 12 Uhr kam es in der Rheinstraße in Wardenburg zu einem Verkehrsunfall. Der 89-jähriger Fahrzeugführer fuhr aus bislang unbekannter Ursache mit seinem Pkw durch die Außenscheibe des dortige Blumencenters. Anstatt zu bremsen, durchquerte er den gesamten vorderen Bereich des Geschäftes. Beim Versuch zurückzusetzen verkeilte sich der Pkw im weiteren Verlauf, wodurch die Irrfahrt endete. Aufmerksamen Passanten gelang es noch vor dem Eintreffen der Polizei den Zündschlüssel aus dem Schloss zu ziehen. Bei dem Fahrzeug handelte es sich um einen Pkw mit Automatikgetriebe. Obwohl sich aufgrund des Brückentages sehr viele Kunden in dem Geschäft aufhielten, wurde keiner der Anwesenden verletzt. Der entstandene Sachschaden am Gebäude und am Inventar beläuft sich auf ca. 25000 Euro. Gegen den Unfallverursacher wurde ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. Sein Führerschein wurde vor Ort beschlagnahmt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell