Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Gestohlene Fahrräder in Gebüsch versteckt

Seevetal/Meckelfeld (ots)

Bereits am Freitag, 8.3.2024, gegen 11:00 Uhr, meldete sich eine Zeugin bei der Polizei in Meckelfeld. Sie gab an, von ihrem Balkon aus beobachtet zu haben, wie zwei männliche Jugendliche in einem Wäldchen zwischen Appenstädter Weg und Glüsinger Straße zwei Fahrräder in einem Gebüsch versteckt hätten. Bei der Nachschau fanden die Beamten zwei Mountainbikes, die etwa etwa fünf Meter tief im Gebüsch lagen. Die Fahrräder wurden von der Polizei sichergestellt.

Wenige Stunden später meldeten zwei Mütter die Fahrräder ihrer Kinder, die in der Nähe zur Schule gehen, als gestohlen. Nachdem beide einen Eigentumsnachweis erbringen konnten, wurden die Fahrräder wieder ausgehändigt. Die Ermittlungen zu den beiden Fahrraddieben dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell