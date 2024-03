Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Zeugensuche nach möglicher Straßenverkehrsgefährdung

Winsen (Luhe) (ots)

Bereits am 07.03.2024, gegen 18.20 Uhr, kam es in der Straße Löhnfeld am Fußgängerüberweg vor dem Famila-Markt zu einer gefährlichen Verkehrssituation. Ein Autofahrer soll den Fußgängerüberweg überfahren haben, obwohl ein Vater mit zwei Kindern im Begriff war, diesen zu überqueren. Der Autofahrer fuhr einen schwarzen Klein-SUV mit einem auffälligen silberfarbenen Frontschutzbügel.

Anschließend kam es noch zu einem Wortgefecht zwischen dem Vater und dem Autofahrer. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Winsen zu melden (Tel. 04171-7960).

