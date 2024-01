Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Riedstadt: Zwei Einbrüche in Verkaufsstände

Riedstadt (ots)

In der Nacht zum Donnerstag (25.01.), ereigneten sich zwei Einbrüche in Verkaufsstände. Gewaltsam verschafften sich Unbekannte Zugang in einen Verkaufsanhänger in der Starkenburger Straße in Goddelau. Abgesehen hatten es die ungebetenen Besucher auf eine Kasse samt Bargeld. Zudem verschafften sich Kriminelle gegen 4.30 Uhr Zugang in einen Verkaufscontainer in der Oppenheimer Straße in Wolfskehlen. Hier ließen sie ebenfalls eine geringe Bargeldsumme mitgehen.

Die Polizei geht von einem Tatzusammenhang aus. Hinweise von Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden erbeten an die Polizeistation Groß-Gerau unter der Telefonnummer 06152/1750.

