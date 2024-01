Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Brensbach: Batterien entwendet und Diesel abgezapft

Brensbach (ots)

In der Nacht zum Donnerstag (25.01.) haben Kriminelle an der Bundesstraße 38, gegenüber der Einmündung in Höhe der Heidelberger Straße (Landesstraße 3106), ihr Unwesen getrieben. Die Täter machten sich dort an zwei Baggern zu schaffen und zapften Dieselkraftstoff ab. Zudem entwendeten sie aus einem der Bagger zwei Batterieblöcke.

Das Kommissariat 21/22 in Erbach ermittelt in diesem Fall und nimmt unter der Rufnummer 06062/9530 sachdienliche Hinweise von Zeugen entgegen.

