POL-BI: Flucht mit gestohlenem PKW endet nach Unfall schnell

HC/ Bielefeld- Quelle- Jugendliche PKW-Insassen flüchteten am Freitagabend, 05.01.2024, nach einem Verkehrsunfall zu Fuß. Polizisten fassten schnell einen der Flüchtigen.

Um 21:25 Uhr befuhr ein 22-jähriger Bielefelder mit seinem Mazda CX-5 die Queller Straße in Richtung Carl-Severing-Straße. Als er sich im Kreuzungsbereich Kupferstraße/ Marienfelder Straße befand, kam von links ein Mini aus der Kupferstraße gerast und stieß gegen den Mazda. Durch die Wucht des Aufpralls drehten sich beide Fahrzeuge und kamen in der Marienfelder Straße zum Stehen. Der Mini-Fahrer setzte anschließend seine Fahrt in die Marienfelder Straße fort. Nach einigen Metern hielt er an, alle Insassen stiegen aus und flüchteten zu Fuß.

Im Rahmen der Fahndung fassten Polizisten an der Luzerner Straße einen 16-Jährigen aus Steinhagen. Die weiteren Ermittlungen führten zu einem 16-jährigen Beifahrer sowie dem 14-jährigen Fahrer, beide aus Steinhagen,

Im Rahmen der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Mini One am 28.12.2023 aus einem Parkhaus in der Elsa Brändström-Straße als gestohlen gemeldet worden war.

Der Sachschaden an den Fahrzeugen wird auf circa 20000 Euro geschätzt. Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis, Unfallflucht und Besonders schweren Diebstahls sind eingeleitet.

