Polizei Bielefeld

POL-BI: Räuber nutzen Kleinanzeigenportal

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Mitte - In der Nacht von Samstag auf Sonntag, 07.01.2023, nutzten Kriminelle ein Kleinanzeigenportal als vermeintliche Kunden. In beiden Fällen raubten die Täter die Verkäufer aus, als es zum Geschäftsabschluss kommen sollte. Ein tatverdächtiger Mann konnte festgenommen werden. Die Kriminalpolizei prüft derzeit, ob es einen Zusammenhang zwischen den zwei Taten gibt.

Ein 27-jähriger Bielefelder hatte am Samstag, 06.01.2023, einen hochwertigen Laptop im Internet zum Verkauf angeboten. Nachdem er von einem vermeintlichen Interessenten angeschrieben wurde, trafen sie sich für den Verkauf gegen 21:35 Uhr an der Wohnanschrift des Bielefelders an der Heeper Straße, in Höhe Hudeweg.

Der 27-Jährige ging mit seiner Freundin, einer 20-jährigen Bielefelderin, vor die Haustür und traf dort auf den vermeintlichen Käufer sowie einen Begleiter.

Nach einem kurzen Gespräch schlug der Unbekannte den Verkäufer, nahm den Laptop an sich und flüchtete. Die 20-Jährige konnte den Begleiter, einen 22-jährigen Bielefelder, zusammen mit ihrem Freund bis zum Eintreffen der alarmierten Polizei festhalten.

Der Unbekannte flüchtete in Richtung Ziegelstraße. Er soll etwa 170 cm groß und schlank sein sowie einen leichten Vollbart haben. Sein Erscheinungsbild wurde als südländisch beschrieben. Bei der Tat trug er einen weißen oder grauen Pullover mit einer Sportjacke. Die Polizei nahm den 22-Jährigen vorläufig fest.

Die ersten polizeilichen Ermittlungen führten noch in der Nacht zu einem polizeibekannten 22-jährigen Bielefelder in Brackwede. Er gab an, dass er den Laptop, der sich in seinem Auto befand, von einer unbekannten Person gekauft hätte.

Nach dem derzeitigen Kenntnisstand ist nicht auszuschließen, dass drei Personen an dem Raub beteiligt waren.

Der Verkäufer, seine Freundin und auch der Räuber erlitten leichte Verletzungen.

Des Weiteren raubten nach den derzeitigen Erkenntnissen fünf Personen in derselben Nacht, einen 21-jährigen Mann aus Soest aus. Er hatte ebenfalls ein Treffen mit einem möglichen Käufer vereinbart, der sich für ein hochwertiges Smartphone interessierte. Beim Treffen am Brackweder Bahnhof gegen 00:55 Uhr traf er zunächst auf drei Männer. Als der 21-Jährige den Verkauf nach einem Gespräch ablehnte, stießen zwei weitere Männer dazu. Die Tätergruppe schlug den Mann und entriss ihm den mitgeführten Rucksack.

Der Verkäufer beschrieb die Männer wie folgt: Sie sollen kurze schwarze Haare und ein südländisches Erscheinungsbild haben. Sie sollen zudem schwarze Jacken getragen haben.

Die Polizei rät zur Vorsicht beim Kauf und Verkauf über das Internet. Ein Großteil der Geschäftsabwicklungen sind seriös, dennoch nutzen auch Kriminelle Kleinanzeigenportale, um so an Wertsachen oder Bargeld zu gelangen. Sie sollten fremden Personen nach Möglichkeit keinen Zutritt zu ihrer Wohnung gewähren, insofern dies aufgrund der Größe der inserierten Sache möglich ist. Sollten sie das Geschäft nicht vor ihrer Wohnanschrift durchführen wollen, so wählen sie einen belebten Ort zur Tageszeit. Bei hochwertigen Gegenständen sollten sie zudem überlegen, ob sie für das Treffen eine weitere Vertrauensperson hinzuziehen.

Generell gilt: Beenden Sie die Geschäftsanbahnung, wenn der Interessent Druck auf sie ausübt. Hilfreich für die persönliche Beurteilung eines fremden Kontakts kann auch das Bewertungssystem von Käufern und Verkäufern sowie das Eröffnungsdatum des Kundenkontos sein.

Zeugen melden sich bitte mit Hinweisen zu den Tatgeschehen und zu möglichen Tatverdächtigen beim Kriminalkommissariat 13 unter der 0521/545-0.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell