Polizei Bielefeld

POL-BI: Einbrecher schlagen Scheiben an Häusern ein

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Stieghorst - Am Wochenende vom 05.01.2024 bis 07.01.2024 verschafften sich bisher unbekannte Täter Zugang zu zwei Häusern an der Memeler Straße und der Lise-Meitner-Straße.

Zwischen Freitag, 17:00 Uhr, und Samstag, 09:20 Uhr, brachen ein oder mehrere Täter in eine Doppelhaushälfte an der Memeler Straße, nahe der Straße Elpke, ein. Sie stiegen über ein Fenster an der Gebäudefront in das Haus ein und durchsuchten mehrere Räume. Nach bisherigen Erkenntnissen machten sie keine Beute.

In der darauffolgenden Nacht, zwischen 18:00 Uhr und 22:00 Uhr, schlugen unbekannte Täter die Glasscheibe einer Terassentür ein. Danach durchsuchten sie das Haus an der Lise-Meitner-Straße und nahmen Schmuck an sich.

Hinweise zu den Einbrüchen nimmt das Kriminalkommissariat 13 unter der 0521/545-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell