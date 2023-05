Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Dreijährige bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Niederkassel (ots)

Ein drei Jahre altes Mädchen wurde am Mittwochnachmittag (24. Mai) bei einem Verkehrsunfall auf der Lenaustraße in Niederkassel-Lülsdorf leicht verletzt. Das Kind kam mit dem Rettungswagen in eine Kölner Kinderklinik.

Die Dreijährige war in Begleitung ihres Vaters mit einem Kinderfahrrad auf dem Gehweg der Lenaustraße gefahren. Plötzlich fuhr sie über den abgesenkten Bordstein vom Gehweg auf die Fahrbahn und kollidierte mit dem vorbeifahrenden PKW eines 35-jährigen Mannes aus Lülsdorf. Der Fahrer war nach Zeugenangaben mit angepasster Geschwindigkeit in Richtung Pastor-Hochherz-Straße gefahren, als das Kind in die Seite seines VW Golf fuhr und hinfiel.

Bei dem Sturz verletzte sich das Mädchen leicht und es entstand geringer Sachschaden. (Bi)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell