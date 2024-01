Polizei Bielefeld

POL-BI: Sperrung an der Paderborner Polizeiwache in der Riemekestraße

Bielefeld (ots)

MK - Bielefeld - Paderborn - Am heutigen Montagmorgen, den 08.01.2024, gegen 06:30 Uhr wurden an dem Dienstgebäude in der Riemekestraße unbekannte Gegenstände entdeckt.

Nach ersten Bewertungen konnte nicht ausgeschlossen werden, dass es sich dabei um gefährliche Stoffe handelt. Vorsorglich wurde das Gebäude geräumt und die Riemekestraße gesperrt.

Der Einsatz von Experten des LKA ergab, dass von den aufgefundenen Gegenständen keine Gefahr ausgeht.

Zusätzlich waren Beamte der Bereitschaftspolizei zu Durchsuchungen des Geländes vor Ort im Einsatz. Es wurden keine weiteren verdächtigen Gegenstände im Bereich aufgefunden.

Nach dem Ende der Durchsuchungen nahm die Kreispolizeibehörde Paderborn zeitnah am Vormittag den Dienstbetrieb an der Riemekestraße wieder auf.

Die Sperrung an der Riemekestraße wurde wieder aufgehoben. Die Bearbeitung von Notrufen und die Wahrnehmung von Einsätzen im Bereich Paderborn waren zu keinem Zeitpunkt beeinträchtigt.

Die Ermittlungen des Polizeipräsidiums Bielefeld zu den verdächtigen Gegenständen dauern an. Die Polizei bittet um Hinweise an: Polizeipräsidium Bielefeld / 0521/545-0.

