Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall auf der K.628

Bad Gandersheim (ots)

37574 Einbeck, K628 Höhe Naensen, 20.10.2023, 22:00 Uhr

Am Freitag, den 20.10.2023 gegen 22:00 Uhr befuhr ein 78-jähriger Verkehrsteilnehmer mit seinem PKW Porsche die K628 aus Naensen kommend in Fahrtrichtung B64. Vermutlich aufgrund von nicht angepasster Geschwindigkeit kam der Fahrzeugführer nach links von der Fahrbahn ab und fuhr den dortigen Abhang hinunter. Hierbei kollidierte er mit einem Baum. Der Fahrzeugführer wurde mittels Rettungswagen vorsorglich ins Krankenhaus verbracht. Der Schaden am wird durch die Beamten auf rund 72.000,00 Euro geschätzt. (nol)

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell