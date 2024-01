Polizei Hamburg

POL-HH: 240131-2. Passanten helfen Seniorin nach Taschendiebstahl - Festnahme in Hamburg-Rahlstedt

Hamburg (ots)

Tatzeit: 30.01.2024, 16:15 Uhr; Tatort: Hamburg-Rahlstedt, Schweriner Straße

Durch die Hilfe von zwei Passanten haben Polizisten Dienstagnachmittag eine Frau vorläufig festgenommen, die im Verdacht steht, zuvor einen Taschendiebstahl begangen zu haben. Das zuständige Landeskriminalamt der Region Wandsbek (LKA 151) führt die weiteren Ermittlungen.

Eine 69-jährige Frau befand sich am Nachmittag in einem Rahlstedter Bekleidungsgeschäft und spürte einen offensichtlich unberechtigten Griff in ihren Rucksack. Anschließend überprüfte sie dessen Inhalt und stellte das Fehlen ihrer Geldbörse fest. In diesem Moment verließ eine Frau augenscheinlich fluchtartig das Geschäft.

Aufgrund des Verdachts der Geschädigten, dass es sich bei der flüchtenden Frau um die Diebin ihres Portmonees handeln könnte, verfolgte sie die 69-Jährige und rief vor dem Geschäft laut um Hilfe. Darauf aufmerksam geworden, nahmen zwei Männer die Verfolgung der mutmaßlichen Täterin auf, konnten diese in der Rahlstedter Straße stellen und im weiteren Verlauf einer angeforderten Funkstreifenwagenbesatzung übergeben.

Die Tatverdächtige, bei der es sich um eine 22-jährige Bulgarin handelt, wurde daraufhin vorläufig festgenommen und zum Polizeikommissariat 38 transportiert.

Bei der anschließenden Durchsuchung fanden die Beamten zu den Geldscheinen der Geschädigten weiteres mutmaßlich gestohlenes Bargeld auf und stellte es neben weiteren Beweismitteln sicher.

Der Kriminaldauerdienst (LKA 26) übernahm die ersten Ermittlungen und ordnete eine erkennungsdienstliche Behandlung an. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde die 22-Jährige wieder entlassen, da keine Haftgründe vorlagen.

Die Ermittlungen werden nun vom LKA 151 fortgesetzt. Die Beamten prüfen nun auch, inwieweit die Bulgarin für weitere ähnlich gelagerte Taten verantwortlich sein könnte.

