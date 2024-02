Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Eislingen/Fils - Ladendiebe ertappt

Am Mittwoch waren zwei Ladendiebe zusammen in Eislingen/Fils unterwegs. Einer davon konnte flüchten.

Gegen 15 Uhr beobachtete eine Angestellte in einem Geschäft in der Hauptstraße die beiden Männer. Sie nahmen aus der Warenauslage hochwertiges Parfüm zur gingen an der Kasse vorbei. Dabei sprach die Zeugin die Männer an. Während einem Dieb die Flucht gelang, sprach die Zeugin den 38-Jährigen auf den Diebstahl an und verständigte die Polizei. Eine Streife der Polizei Eislingen nahm die weiteren Ermittlungen auf. Bei der Durchsuchung des Mannes konnte das Parfüm aufgefunden werden. Auf ihn kommt nun eine Anzeige zu. Hinweise zu dem flüchtigen Ladendieb liegen nicht vor.

