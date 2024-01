Feuerwehr Flotwedel

FW Flotwedel: 16. Lagemeldung zur Hochwasserlage in der Samtgemeinde Flotwedel

Bild-Infos

Download

Flotwedel (ots)

Gegenwärtig befinden sich weiterhin 35 Kräfte der Feuerwehr Flotwedel in Bereitschaft und haben erneut mit Oberflächenwasser in diversen Ortschaften zu kämpfen.

In den betroffenen Ortschaften, wobei besonders die Ortschaft Bröckel erneut betroffen ist, wird erneut Oberflächenwasser gepumpt, um das Abwassernetz zu entlasten und eine Überflutung von weiteren Kellern zu verhindern. Hierbei kommt auch eine Pumpe des THW zum Einsatz, welche das Pumpwerk an der Harlacke entlastet. Ferner ist das THW in der Ortschaft Wienhausen im Einsatz, wo es die lokalen Kräfte ebenfalls mit Hochleistungspumpen unterstützt.

Parallel hierzu werden einige Einsatzstellen, welche nicht mehr als kritisch eingestuft werden, bereits zurückgebaut und das Material für kommende Einsätze einsatzbereit gemacht. Die Begehungen der Dämme werden an den neuralgischen Punkten weiterhin in regelmäßigen Abständen kontrolliert. Auffälligkeiten konnten bis dato nicht festgestellt werden.

Trotz der aktuell bei 5,27 Metern stagnierenden Pegelstände ist die Lage weiterhin angespannt und wird als kritisch eingestuft. Infolgedessen gilt weiterhin das "außergewöhnliche Ereignis" nach Paragraf 20 Niedersächsisches Katastrophenschutzgesetz.

Original-Content von: Feuerwehr Flotwedel, übermittelt durch news aktuell