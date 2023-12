POL-PPMZ: Mainz- Fazit zum Mainzer Weihnachtsmarkt

Mainz (ots) - Wie angekündigt beendeten die Landwirte um acht Uhr die Versammlungen im Dienstgebiet des PP Mainz. Über 300 Traktoren zählte die Polizei an rund 20 verschiedenen Autobahnanschlussstellen der A60, A61 und A63. An der A643 kam es zu keinen Aktionen. An der AS Gundersheim (A61) und der AS Wörrstadt (A63) wurden die meisten Landwirte mit jeweils rund 60 ...

mehr