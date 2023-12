Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Polizeipräsidium Mainz - Verkehrsbehinderungen durch Versammlungen von Landwirten

Mainz (ots)

Wie am gestrigen Abend angekündigt, stehen seit 6 Uhr Landwirte an zahlreichen Autobahnauffahrten der Autobahnen A60, A61, A63 und A643 im Dienstgebiet des PP Mainz und schränken dadurch den Verkehr erheblich ein. In Gesprächen mit der Polizei sicherten die Versammlungsteilnehmer an allen Örtlichkeiten zur Vermeidung von Gefährdungen zu, Autobahnabfahrten freizuhalten sowie Rettungswege für Einsatzfahrzeuge der Feuerwehren, Rettungsdiensten und der Polizei zu bilden.

Die Verkehrsteilnehmer werden aufgefordert, besonders rücksichtsvoll und vorsichtig zu fahren und insbesondere ihre Geschwindigkeit im Bereich von Autobahnanschlussstellen anzupassen.

