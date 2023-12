Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Polizeipräsidium Mainz - Versammlungen der Landwirte beendet

Mainz (ots)

Wie angekündigt beendeten die Landwirte um acht Uhr die Versammlungen im Dienstgebiet des PP Mainz. Über 300 Traktoren zählte die Polizei an rund 20 verschiedenen Autobahnanschlussstellen der A60, A61 und A63. An der A643 kam es zu keinen Aktionen. An der AS Gundersheim (A61) und der AS Wörrstadt (A63) wurden die meisten Landwirte mit jeweils rund 60 Traktoren gezählt. Es kam zu Verkehrsbehinderungen im Berufsverkehr, auch wenn dieser aufgrund der bevorstehenden Weihnachtsfeiertage nicht mehr so stark ausfiel wie an normalen Tagen. Eine Falschfahrermeldung auf der A63 gegen 7:30 Uhr konnte durch sofort entsandte Einsatzkräfte nicht bestätigt werden. Ein Zusammenhang mit den Protesten ist unwahrscheinlich, da alle betroffenen Anschlussstellen auch durch die Polizei besetzt waren. Besondere Gefährdungen oder Straftaten wurden nicht registriert. Die Kommunikation zwischen den Landwirten und der Polizei, zur Vermeidung von Gefahrensituationen, verlief offen und respektvoll. Nach Auflösung der Versammlungen kam es auf der Rückfahrt der Landwirte noch zu einzelnen Einschränkungen im morgendlichen Berufsverkehr.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell