Polizei Münster

POL-MS: An Bushaltestelle von Pkw angefahren - Polizei sucht Autofahrer

Münster (ots)

Eine 27-jährige Fahrradfahrerin ist Anfang September (9.9., 20:45 Uhr) an der Kanalstraße in Höhe der Promenade von einem Auto angefahren worden. Die Polizei ist auf der Suche nach dem unbekannten Pkw-Fahrer.

Die Münsteranerin war stadteinwärts unterwegs. In Höhe der Bushaltestelle an der Promenade fuhr ein am Fahrbahnrand wartender Wagen plötzlich an, als sie bereits neben der Motorhaube war. Die 27-Jährige stütze auf diese, dann auf die Straße und verletzte sich leicht. Zeugen eilten der Fahrradfahrerin zur Hilfe. Auch der unbekannte Autofahrer sowie seine weibliche und männliche Begleitung stiegen aus und fragten nach ihrem Befinden. Kurz darauf fuhren sie allerdings einfach davon.

Er habe gebrochenes Deutsch und Englisch gesprochen. Er sei älter als 60 Jahre gewesen und habe nach ihren Angaben einen indischen Phänotyp. Das Fahrzeug war ein weißer "schicker" Wagen.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251 275-0 entgegen.

