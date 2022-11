Polizei Steinfurt

POL-ST: Steinfurt-Bu., Unbekannte Täter brechen in Holzschuppen ein und flüchten

Steinfurt (ots)

Zwei unbekannte Täter haben sich in der Nacht zu Donnerstag (10.11.22) um kurz nach Mitternacht gewaltsam Zugang zu einem Holzschuppen an einer Kindertagesstätte an der Straße Kleppgarten verschafft. Anschließend hebelten sie an zwei Doppelfenstern der Kita. Ein Zeuge hatte die Täter beobachtet und die Polizei alarmiert.

Als diese am Einsatzort eintraf, flüchteten die Tatverdächtigen zu Fuß in Richtung Radbahn. Eine Fahndung verlief nicht erfolgreich. Die Männer werden wie folgt beschrieben: Sie waren beide etwa 20 Jahre alt und jeweils mit einer blauen und einer dunklen Jacke bekleidet. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können. Die Wache in Steinfurt nimmt entsprechende Hinweise entgegen unter Telefon 02551/15-4115.

