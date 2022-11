Polizei Steinfurt

POL-ST: Lienen, 18-Jährige bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Lienen (ots)

Eine 18-jährige Frau aus Glandorf (Landkreis Osnabrück) ist am Mittwoch (09.11.22) gegen 18.45 Uhr mit ihrem schwarzen Ford Fiesta von der Straße abgekommen. Das Auto überschlug sich und die Frau wurde schwer verletzt. Die 18-Jährige fuhr zunächst mit dem Ford auf der Glandorfer Straße in Richtung Lienen. In einer leichten Linkskurve, etwa auf Höhe der Hausnummer 66, kam ihr ersten Erkenntnissen zufolge ein Transporter entgegen. Daraufhin fuhr die junge Frau ein Stück nach rechts auf den Grünstreifen. Anschließend verlor sie die Kontrolle über den Wagen. Nach dem Überschlag kam das Auto im Straßengraben zum Stehen. Die 18-Jährige wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Der Ford Fiesta musste abgeschleppt werden. Angaben zur Höhe des Sachschadens liegen noch nicht vor.

