Polizeiinspektion Schwerin

POL-SN: 36-Jährige bei Verkehrsunfall verletzt

Schwerin (ots)

Eine 36-jährige Schwerinerin wurde am gestrigen Morgen gegen 7.20 Uhr bei einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Pkw in Schwerin leicht verletzt. Ersten Erkenntnissen nach brachte die Frau ihren Wagen am Ostorfer Ufer zunächst auf Grund dichter Verkehrslage zum Stillstand. Eine ihr nachfolgende 19-Jährige konnte ihr Fahrzeug rechtzeitig abbremsen. Ein dritter nachfolgender Wagen, der von einer 20-jährigen Hagenowerin gelenkt wurde, fuhr daraufhin auf die Vorausfahrenden auf und schob beide aufeinander. Die 36-Jährige im ersten Fahrzeug klagte in Folge des Unfalles über Schmerzen und wurde zur Begutachtung ins Klinikum gebracht. Die übrigen Beteiligten blieben unverletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von ca. 1.500 Euro. Das Kriminalkommissariat hat die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. Es handelt sich bei allen Beteiligten um deutsche Staatsangehörige.

Original-Content von: Polizeiinspektion Schwerin, übermittelt durch news aktuell