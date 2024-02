Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Bad Buchau - Möbel vor Geschäft abgeladen

Am Mittwoch entdeckte eine Zeugin eine größere Menge Sperrmüll in Bad Buchau.

Ulm (ots)

Am Nachmittag meldete sich die Zeugin bei der Polizei. Vor einem Geschäft in der Oberbachstraße hatte sie eine größere Menge Sperrmüll entdeckt. An der Laderampe entsorgten Unbekannte ein Babybett und weiteres Mobiliar. Ersten Ermittlungen der Polizei zufolge müsste die Entsorgung zwischen Dienstag 20 Uhr und Mittwoch 12 Uhr stattgefunden haben. Da es sich um größere Gegenstände handelt, war für den Transport ein Fahrzeug und/oder ein Anhänger notwendig. Der Polizeiposten Bad Schussenried (Tel. 07583/942020) hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Beamten suchen nun Zeugen, denen Verdächtige Fahrzeuge zwischen Dienstagabend und Mittwochvormittag in diesem Bereich aufgefallen sind.

++++0301631(TH)

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell