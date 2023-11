Feuerwehr Krefeld

FW-KR: Feuerwehr Krefeld befreit Igel aus einem Zaun

Krefeld (ots)

Die Feuerwehr Krefeld wurde heute gegen 17:10 Uhr zur Behringstraße in den Stadtteil Uerdingen gerufen. Dort steckte ein Igel in einem Stabgitterzaun an einem Bolzplatz fest und konnte sich aus eigener Kraft nicht mehr befreien. Die Einsatzkräfte entfernten vorsichtig eine Strebe des Zaunes mit einem Bolzenschneider und konnten den Igel somit augenscheinlich unversehrt und wohlbehalten wieder auf einem benachbarten Grünstreifen in die Freiheit entlassen. Der erfolgreiche Einsatz zur Tierrettung konnte bereits nach ca. 25 Minuten wieder beendet werden.

