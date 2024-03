Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Kupferkabel im großen Stil entwendet ++ Stelle - Pkw von Ausstellungsfläche gestohlen

Seevetal/Meckelfeld (ots)

Kupferkabel im großen Stil entwendet

Am frühen Mittwochmorgen, 13.3.2024, gegen kurz nach 2 Uhr, betraten Diebe über ein Nachbargrundstück das Gelände einer Baufirma an der Straße Storchenweg. Die Täter hatten dazu einen rückwärtigen Maschendrahtzaun durchschnitten. Dort machten sie sich an den hölzernen Kabeltrommeln zu schaffen. Von mindestens fünf Kabeltrommeln entwenden sie mehrere hundert Meter Kupferkabel. Wie hoch der Gesamtschaden ist, steht noch nicht fest.

Die Täter luden ihre Beute in einen weißen Transporter und flüchteten damit unbemerkt. Hinweise bitte an die Polizei Seevetal, Tel. 04105 6200.

Stelle - Pkw von Ausstellungsfläche gestohlen

Bereits Anfang der Woche haben Unbekannte in der Straße Am Osterfeld einen Jeep Grand Cherokee vom Ausstellungsgelände eines Autohauses gestohlen. Die Tat ereignete sich in der Zeit zwischen Sonntag, 10.03.2024, 20 Uhr und Montag, 14 Uhr. Allerdings wurde erst gestern Abend klar, dass der Pkw entwendet worden war, sodass die Anzeigenerstattung erst gestern erfolgte.

Der Pkw hat einen Wert von rund 68.000 EUR. Besonders auffällig an dem schwarzen Geländewagen sind die gelben Bremssättel sowie vier Auspuffrohre. Da der Tank so gut wie leer war, dürften die Täter das Fahrzeug kurz nach der Tat aufgetankt haben. Hinweise nimmt der Zentrale Kriminaldienst unter der Tel.-Nr. 04181 2850 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell