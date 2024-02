Polizei Duisburg

POL-DU: Alt-Hamborn: 90-Jähriger nach Unfall verstorben - Polizei sucht Zeugen

Duisburg (ots)

Bereits am 24. Januar (ein Mittwoch, gegen 11:40 Uhr) ist ein 90-Jähriger in Höhe einer Ein- und Ausfahrt einer Bankfiliale an der Duisburger Straße von einem Auto touchiert worden. Der 39 Jahre alte Mann am Steuer berichtete der Polizei, dass er den Senior beim Einfahren auf die Straße übersehen und mit seinem Opel leicht berührt habe. Der 90-Jährige stürzte. Ein Rettungswagen brachte den Verletzten zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

Sein Gesundheitszustand verschlechterte sich zunehmend, sodass der Senior am Mittwoch (31. Januar) im Krankenhaus verstorben ist. Ein Richter ordnete auf Antrag der Staatsanwaltschaft Duisburg die Obduktion des Mannes an.

Zur Klärung des Unfallhergangs sucht die Polizei Zeugen, die die Kollision gesehen haben und weitere Angaben machen können. Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat 21 unter der Rufnummer 0203 2800 entgegen.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell