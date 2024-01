Polizei Duisburg

POL-DU: Vierlinden: Baustellentoilette ausgebrannt - Polizei sucht Zeugen

Duisburg (ots)

Am Mittwochmorgen (31. Januar, 05:05 Uhr) haben bislang Unbekannte eine Baustellentoilette auf der Canarisstraße in Höhe der Hausnummern 2 - 8 in Brand gesetzt.

Ein aufmerksamer Zeuge fuhr mit dem Auto zur Arbeit und bemerkte den Brand. Er griff zum Telefon und verständigte die Feuerwehr. Das Toilettenhäuschen brannte vollständig nieder und es bleibt eine geschmolzene Kunststoffmasse zurück. Ein daneben stehender Baucontainer wurde durch die Flammen beschädigt.

Das Kriminalkommissariat 11 hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Angaben zu dem Brandhergang machen kann, meldet sich bitte umgehend bei den ermittelnden Beamten unter der Rufnummer 0203 2800.

