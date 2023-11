Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen/ Schwarzwald-Baar-Kreis) 52-Jähriger aus Schwenningen vermisst - Polizei bittet um Hinweise (30.11.2023)

VS-Schwenningen (ots)

Am Mittwochmorgen hat die Polizei die Suche nach einem vermissten 52-Jährigen aus Schwenningen aufgenommen. Der Mann blieb am Mittwoch seiner Arbeit fern, weshalb er von einer Angehörigen bei der Polizei als vermisst gemeldet worden ist. Er dürfte seine Wohnung bereits im Verlauf des Dienstags verlassen haben. Aufgrund des Gesundheitszustandes des Mannes muss davon ausgegangen werden, dass sich der 52-Jährige mittlerweile in einer hilflosen eventuell auch lebensbedrohlichen Lage befindet.

Umfangreiche Fahndungsmaßnahmen der Polizei mit Mantrailerhunden und einem Polizeihubschrauber führten bislang nicht zum Auffinden des Vermissten.

Zum Zeitpunkt seines Verschwindens trug der Mann einen schwarzen Parka mit grauem Fellbesatz (Kunstfell), eine schwarze Thermohose, einen dunkelblauen Strickpullover und dunkelbraune Schuhe. Er ist etwa 182 Zentimeter groß, schlank, hat kurze graumelierte Haare und ist Brillenträger.

Ein Bild des 52-jährigen Mannes ist unter folgender Seite im Internet eingestellt:

https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/villingen-schwenningen-vermisstenfahndung/

Hinweise zu dem Vermissten nimmt das Kriminalkommissariat und das Polizeirevier Villingen unter der Telefonnummer 07721 601-0, oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

