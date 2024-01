Polizei Duisburg

POL-DU: Bruckhausen: Verfolgungsfahrt - Polizei schnappt fünf Männer

Duisburg (ots)

Die Polizei konnte in der Nacht auf Dienstag (30. Januar, 1:12 Uhr) fünf Personen nach einer kurzen Verfolgungsfahrt schnappen. Während einer Streifenfahrt fiel der Duisburger Polizei ein weißer Transporter ins Auge, der Schlangenlinien fuhr. Die Beamten versuchten den Opel anzuhalten. Der Wagen beschleunigte und ignorierte die Anhaltezeichen.

In einer Sackgasse auf der Wackerdonkstraße endete die Fahrt: Die Insassen rannten davon. Die Einsatzkräfte konnten vier Erwachsene (19, 27, 23, 38) in einem naheliegenden Hotel stellen. Ein Polizeihubschrauber spürte die fünfte Person (25) in einem Gebüsch in der Nähe der A42 auf.

Der Transporter ist nun sichergestellt. Warum die Männer die Flucht ergriffen, ermittelt nun das Verkehrskommissariat 21.

