Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Sachbeschädigung an PKW - Zeugen gesucht

Trier (ots)

In der Nacht vom 27.03.2023, 21:00 Uhr - 28.03.2023, 07:30 Uhr wurde in der Mohrenkopfstraße in Trier-West ein in auffällig blauer Farbe folierter Daimler-Benz C 200 Kompressor auf der Fahrerseite vermutlich mit einem spitzen Metallgegenstand von dem vorderen Kotflügel bis zum Heck verkratzt, so dass ein hoher Sachschaden entstand. Der Daimler-Benz stand mit der Fahrerseite zum Gehweg geparkt in Höhe der Hausnummer 3. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiwache Trier unter 0651 9779 1710 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell