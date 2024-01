POL-DU: Bissingheim: Brennender Altkleidercontainer - Zeugen gesucht

Duisburg (ots) - Drei Unbekannte sollen in der Nacht zu Samstag (27. Januar, 1:30 Uhr) einen 58-Jährigen in Höhe eines Abganges zu einer U-Bahnstation am Duisburger Hauptbahnhof (Mülheimer Straße) ausgeraubt haben. Der Mann erstattete am Folgetag Anzeige bei der Polizei. Er schilderte den Beamten, dass die Männer ihn baten, sein Handy benutzen zu dürfen. Als der ...

